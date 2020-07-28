Песков: пока сложно говорить об условиях возвращения офицеров России в СЦКК

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Кремль пока не может говорить о конкретных условиях возвращения российских военных в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

"Существуют известные причины, по которым российские офицеры не стали принимать участие, были отозваны [из СЦКК]", - напомнил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о позиции Кремля по поводу возвращения российских офицеров в СЦКК для обеспечения объявленного перемирия, пресс-секретарь главы государства отметил, что "после того, как этот вопрос [возвращения российских офицеров] будет проработан на предмет определения модальности их участия, гарантий их равноправного участия, тогда можно будет думать". "Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", - указал представитель Кремля.

По оценке Пескова, данная тема представляет собой "достаточно сложную субстанцию". "Но если вы ретроспективно посмотрите на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из этой группы, то вы поймете, что мешало продолжению этой практики", - уверен представитель Кремля.

"Никто не отказывается обсуждать этот вопрос [о возвращении российских офицеров в СЦКК], но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать", - уверен Песков.

В декабре 2017 года российские офицеры из состава СЦКК вернулись в РФ. В декабре 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Киев делает все, чтобы поставить российских офицеров в составе СЦКК в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые и невыполнимые требования. Минобороны РФ тогда же констатировало, что условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК стали носить откровенно дискриминационный характер.