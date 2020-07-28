Песков: участие в подготовке поправок к конституции может быть отмечено госнаградами

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускает, что участие известных россиян в работе над подготовкой поправок к конституции может стать основанием для представления их к госнаградам. Об этом он сообщил журналистам, комментируя публикацию РБК о том, что в Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам.

"Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в конституцию, в формулировке, юридической обработке [текста поправок] и т.д. может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами", - сказал он.

Песков напомнил, что для того, чтобы подготовить текст поправок в Основной закон РФ, работала целая группа, участники которой формулировали текст вносимых изменений, осуществляли юридическое обеспечение, и т.д. Он добавил, что в этой работе принимали участие представители самых разных профессий, что стало залогом широкого вовлечения людей в законотворческую деятельность. "Конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени. И, конечно, это может стать основанием для представления к государственным наградам. Это нормальная практика", - заключил представитель Кремля, подчеркнув, что президент регулярно вручает награды россиянам.