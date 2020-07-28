Кремль не дает оценок ходу предвыборной кампании в Белоруссии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия не вмешивается в ход электоральной кампании в Белоруссии и не дает оценок ей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выборы еще не состоялись. Оценки предвыборной кампании мы не даем. Мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше", - сказал он журналистам.

При этом Песков подчеркнул, что для России важна Белоруссия, Союзное государство и продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ и ЕАЭС, так и на двустороннем уровне. "Безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Белоруссии, которые отвечают в этом плане взаимностью и которые также являются сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений", - добавил представитель Кремля.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили, что не смогут принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Белоруссии. В наблюдении за ходом голосования примут участие наблюдатели от СНГ.