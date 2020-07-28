Кремль рассчитывает, что Дегтярев на деле проявит заботу о жителях Хабаровского края

"В настоящее время Дегтярев на месте работает, он находится в процессе активного общения с хабаровчанами и жителями края. Надеемся, что активными делами он продемонстрирует главную цель - заботу о жителях края, о судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем", - сказал он.

Комментируя продолжающиеся в крае митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, Песков отметил, что случай в Хабаровске "беспрецедентный - еще ни разу руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению, к убийству". По его словам, "этим можно объяснить действия правоохранительных и следственных органов по задержанию и аресту Фургала, с этим же связано и назначение врио главы региона Михаила Дегтярева, и этим же объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона".

Пресс-секретарь отрицательно ответил на вопрос журналистов, не видят ли в Кремле противоречий в том, что правоохранительные органы на митингах в поддержку Фургала в других российских городах задерживают протестующих, в то время как в самом Хабаровске их действия более лояльны. "Очевидно, что правоохранительные органы действуют корректно в этой ситуации, с учетом специфики региона. В остальном рекомендую спрашивать правоохранительные органы", - добавил он.

Ситуация в Хабаровске

В Хабаровском крае несогласованные акции в поддержку Фургала проходят с 11 июля. При этом в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения: люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство, которые были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.