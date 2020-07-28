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Горсовет Норильска принял отставку мэра Рината Ахметчина

За досрочное прекращение его полномочий проголосовали все 26 депутатов, присутствовавших на сессии

НОРИЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Городской совет Норильска принял на внеочередной сессии отставку мэра города Рината Ахметчина. Об этом во вторник ТАСС сообщили в управлении общественных связей города.

В начале прошлой недели Ахметчин сообщил, что написал заявление об отставке. Тогда он сообщил журналистам, что это решение вызвано недоверием со стороны краевых властей. Ранее он просил у них помощи в борьбе с коронавирусом.

"За досрочное прекращение полномочий Ахметчина единогласно [проголосовали] "за" 26 [депутатов]", - сказал собеседник агентства, отметивший, что на сессии присутствовали 26 депутатов из 35.

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