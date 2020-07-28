МИД: в ближайшие недели РФ расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает в ближайшие недели возобновить авиасообщение с более широким кругом государств. Об этом заявил во вторник и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" .

"Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей начинается, запускается двустороннее движение. Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.