В МИД заявили, что РФ с пониманием отнесется к решению ЕС пока не возобновлять сообщение

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия, как и ЕС, оценивает возможности для открытия границ с другими странами на основе своих санитарно-эпидемических норм, поэтому с пониманием воспримет решение Брюсселя отложить возобновление сообщения. Об этом заявил во вторник и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" .

"Это абсолютно их право, они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами, мы руководствуемся своими и так же оцениваем абсолютно равнозначно, из какой страны мы готовы принимать пассажиров, что называется, с наименьшими какими-то ограничениями, а из какой - нет. Я думаю, что в итоге мы все-таки придем к взаимоприемлемому решению", - сказал он, комментируя информацию о том, что Евросоюз вновь не включит Россию в список государств, с которыми страны объединения могут открыть границы.

Ранее источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС сообщил корреспонденту ТАСС, что Россия может снова не попасть в так называемый "белый список", который будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни. В следующий раз он будет пересмотрен уже в середине августа.

Первая версия "белого списка" была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран плюс Китай. В отношении последнего было сформулировано условие взаимности, однако Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза. Спустя две недели, в середине июля, Совет ЕС сократил список до 12 стран (не считая Китай), исключив из него Сербию и Черногорию. Таким образом, на данный момент разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии, Уругвая.

Документ носит рекомендательный характер, то есть государства ЕС могут по своему усмотрению открыть или не открывать границы с любыми странами из "белого списка", но не должны открываться для не включенных в него стран.