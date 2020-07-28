Калашников считает, что выход Кучмы из переговоров по Донбассу не изменит их

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Решение бывшего президента Украины Леонида Кучмы прекратить участие в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе продиктовано тем, что оно обесценивается нежеланием Киева выполнять минские договоренности. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Кучма, человек с большим опытом и неглупый, понимает, что невыполнение минских соглашений в конечном итоге обесценивает его участие там", - сказал депутат, заметив что к этому политика также подтолкнуло намерение президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть эти соглашения.

"[Переговорный процесс] никак не изменится. Хуже, чем сейчас, он быть не может", - добавил Калашников.

О решении Кучмы выйти из контактной группы ранее сообщил офис украинского лидера по итогам встречи Зеленского с экс-президентом.

Зеленский 3 июня 2019 года назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы. Осенью 2018 года Кучма подал в отставку, сославшись на физическую усталость и возраст (в сентябре ему исполнилось 80 лет).

Кучма являлся президентом Украины в период с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года (в 1999 году повторно был переизбран на этот пост).