Медведев заявил, что курс на борьбу с терроризмом в России не подлежит ревизии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс государства на борьбу с терроризмом в РФ не подлежит ревизии. Об этом заявил во вторник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече в режиме видеоконференции с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и первым замглавы МЭР РФ Михаилом Бабичем.

"Борьба с терроризмом будет продолжена, это курс государства, который никакой ревизии не подлежит", - сказал Медведев.

Он отметил, что в связи с пандемией в Северной Осетии увеличилось число безработных, "и это так или иначе сказывается и на криминальном фоне, на уровне преступности в республике".

"Мы эти данные обобщим и подготовим к совещанию",- добавил замглавы СБ РФ. Он пояснил, что речь идет о совещании по вопросам криминогенной обстановки в регионах в период пандемии коронавируса, которое он планирует провести 30 июля.