Грызлов: Кучма много сделал, чтобы Киев выполнял свои обещания по минским договоренностям

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Леонид Кучма много сделал для того, чтобы Киев выполнял обязательства, принятые украинской стороной в рамках минских договоренностей. Об этом заявил во вторник журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов, комментируя сообщение об уходе Кучмы с поста руководителя украинской делегации на минских переговорах.

"Объективно, Леонид Кучма много сделал для того, чтобы обязательства, принятые украинской стороной по минским договоренностям, выполнялись, - сказал Грызлов. - Безусловно, этот процесс далеко не завершен, особенно в части реализации политического блока. Но меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе - последнее на данный момент решение контактной группы, принятое при участии Леонида Кучмы - это важный шаг в правильном направлении".

Полпред РФ напомнил, что "именно его (Кучмы) подпись от имени Украины стоит под минскими соглашениями". "Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его непосредственном участии", - отметил Грызлов.

"Понятно, что позиции Леонида Кучмы и представителей Донбасса в контактной группе не были одинаковыми, - пояснил представитель России. - Но Леонид Данилович, в отличие от некоторых других украинских политиков, хорошо понимал всю опасность киевских военных авантюр и не был сторонником срыва переговоров". По словам Грызлова, "политический опыт и личный авторитет Леонида Кучмы были одними из тех факторов, которые сдерживали активность киевской "партии войны" и в ряде случаев помогли избежать эскалации обстановки в Донбассе". И, когда Кучма после перерыва вновь возглавил украинскую делегацию, "это было позитивно воспринято представителями Донецка и Луганска".

Грызлов подчеркнул, что "если киевская сторона будет соблюдать режим прекращения огня, это послужит важным дополнительным условием для новых шагов по разрешению кризиса на Украине".

Решение Кучмы

О решении Кучмы выйти из контактной группы ранее сообщил офис украинского лидера по итогам встречи Зеленского с экс-президентом.

Зеленский 3 июня 2019 года назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы. Осенью 2018 года Кучма подал в отставку, сославшись на физическую усталость и возраст (в сентябре ему исполнилось 80 лет).

Кучма являлся президентом Украины в период с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года (в 1999 году повторно был переизбран на этот пост).