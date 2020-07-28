Действующий глава Кубани подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сдал документы в избирком, необходимые для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона.

"Сдал документы для регистрации кандидата на должность губернатора", - сообщил он во вторник в своем Telegram-канале.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

На данный момент должность губернатора Краснодарского края занимает Вениамин Кондратьев. В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе он набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.