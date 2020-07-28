{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Действующий глава Кубани подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах

Выборы губернатора региона пройдут 13 сентября

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сдал документы в избирком, необходимые для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона.

"Сдал документы для регистрации кандидата на должность губернатора", - сообщил он во вторник в своем Telegram-канале.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

На данный момент должность губернатора Краснодарского края занимает Вениамин Кондратьев. В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе он набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
МИД РФ призвал международное сообщество отреагировать на блокировку аккаунтов "Царьграда"
Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение Google очередным примером политической цензуры, нарушением свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации
Читать полностью