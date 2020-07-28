Мнения жителей Татарстана войдут в основу пятилетних президентских программ Минниханова

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Предложения и мнения жителей Татарстана лягут в основу программы главы региона в случае победы на выборах действующего президента республики Рустама Минниханова. Об этом во вторник сообщается на сайте татарстанского регионального отделения "Единой России" по итогам первого заседания избирательного штаба Минниханова.

"Вовлечение и соучастие жителей станут важнейшими принципами программы агитации Рустама Минниханова. Собранные от жителей мнения и предложения проанализируют, [они] лягут в основу президентских программ на пять лет", - говорится в сообщении.

Поясняется, что активная агитационная кампания действующего президента Татарстана Рустама Минниханова начнется в первой декаде августа, акции планируется провести во всех муниципалитетах республики. При этом из-за пандемии коронавирусной инфекции во время кампании не будут проводиться массовые мероприятия и поквартирный обход агитаторов. Большая часть акций пройдет на открытом воздухе - пикеты в поддержку кандидата, сбор пожеланий от жителей, встречи с доверенными лицами и членами избирательного штаба во дворах и в трудовых коллективах.

Главный предвыборный слоган, с которым Минниханов выступает в качестве кандидата на пост президента Татарстана: "Верность традициям. Уверенность в будущем!". Избирательное законодательство позволяет кандидату на высший должностной пост субъекта Федерации заручиться поддержкой до 65 доверенных лиц, однако у Минниханова их будет чуть более половины от максимально допустимого числа.

24 июля Центризбирком Татарстана зарегистрировал Минниханова в качестве кандидата на должность президента республики. Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на единый день голосования - 13 сентября текущего года.