{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мнения жителей Татарстана войдут в основу пятилетних президентских программ Минниханова

Агитационная кампания действующего главы республики стартует в первой декаде августа

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Предложения и мнения жителей Татарстана лягут в основу программы главы региона в случае победы на выборах действующего президента республики Рустама Минниханова. Об этом во вторник сообщается на сайте татарстанского регионального отделения "Единой России" по итогам первого заседания избирательного штаба Минниханова.

"Вовлечение и соучастие жителей станут важнейшими принципами программы агитации Рустама Минниханова. Собранные от жителей мнения и предложения проанализируют, [они] лягут в основу президентских программ на пять лет", - говорится в сообщении.

Поясняется, что активная агитационная кампания действующего президента Татарстана Рустама Минниханова начнется в первой декаде августа, акции планируется провести во всех муниципалитетах республики. При этом из-за пандемии коронавирусной инфекции во время кампании не будут проводиться массовые мероприятия и поквартирный обход агитаторов. Большая часть акций пройдет на открытом воздухе - пикеты в поддержку кандидата, сбор пожеланий от жителей, встречи с доверенными лицами и членами избирательного штаба во дворах и в трудовых коллективах.

Главный предвыборный слоган, с которым Минниханов выступает в качестве кандидата на пост президента Татарстана: "Верность традициям. Уверенность в будущем!". Избирательное законодательство позволяет кандидату на высший должностной пост субъекта Федерации заручиться поддержкой до 65 доверенных лиц, однако у Минниханова их будет чуть более половины от максимально допустимого числа.

24 июля Центризбирком Татарстана зарегистрировал Минниханова в качестве кандидата на должность президента республики. Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на единый день голосования - 13 сентября текущего года.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
МИД РФ призвал международное сообщество отреагировать на блокировку аккаунтов "Царьграда"
Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение Google очередным примером политической цензуры, нарушением свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации
Читать полностью