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ЦИК Чувашии отказал в регистрации шести кандидатам-самовыдвиженцам на пост главы региона

Всего на участие в выборах главы Чувашии ранее были выдвинуты 12 человек

ТАСС, 28 июля. Решение об отказе в регистрации шести кандидатам-самовыдвиженцам на пост главы Чувашии принято на заседании Центральной избирательной комиссии республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном ЦИК Чувашии.

"28 июля <…> состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики, на котором были приняты решения об отказе в регистрации шести кандидатам на должность главы Чувашской Республики: Юрию Шакееву, Николаю Коклейкину, Андрею Ильдеменову, Роману Васильеву, Максиму Чепелю, Петру Петрянкину. Данные кандидаты не представили необходимые документы для регистрации, не собрали подписи избирателей и депутатов представительных органов муниципальных образований", - отмечается в сообщении.

ЦИК на заседании также принял решение о регистрации представителя партии "Патриоты России" Сергея Матвеева кандидатом на должность главы республики. Он стал первым зарегистрированным кандидатом на этот пост.

Всего на участие в выборах главы Чувашии ранее были выдвинуты 12 человек, прием документов для регистрации кандидатов завершился 24 июля. Один из них - выдвинутый в порядке самовыдвижения Юрий Сидоров - не сдал необходимый пакет документов и написал заявление о снятии своей кандидатуры.

Ранее секретарь Центризбиркома Чувашии Сергей Тарасов сообщал ТАСС, что к регистрации готовятся врио главы Чувашии Олег Николаев, который идет на выборы в порядке самовыдвижения, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Степанов, Александр Андреев от КПРФ и заместитель председателя комитета Госсовета республики по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Константин Степанов, который представляет ЛДПР.

Государственный совет Чувашии назначил выборы главы республики на единый день голосования, 13 сентября 2020 года. Глава республики избирается сроком на пять лет.

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