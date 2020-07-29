Врио главы ЕАО Гольдштейн подал документы на выборы губернатора региона

ТАСС, 29 июля. Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн в четверг подал документы для регистрации на выборы главы региона, сообщила журналистам пресс-служба аппарата губернатора.

"Пакет необходимых документов сегодня предоставил Ростислав Гольдштейн - действующий врио губернатора ЕАО. 29 июля - последний день приема документов от кандидатов. <...> После завершения процедуры подачи документов Ростислав Гольдштейн рассказал о том, что не планирует вести агитацию - на это нет времени и необходимости", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в регистрации отказано кандидату от Демократической партии России Евгении Пастернак, которая собрала подписи муниципальных депутатов в трех районах из пяти необходимых.

Выборы главы региона назначены на 13 сентября. На пост губернатора, кроме Гольдштейна от "Единой России", претендуют представитель Партии прогресса сотрудник РЖД Владимир Бородин, представитель партии "Патриоты России" из Читы руководитель юридической фирмы Роман Кузенский. Также о своем выдвижении заявили исполнительный директор компании "Экопроф" член партии "Зеленые" Галина Фидорина. Кроме того, в выборах намерены участвовать директор страховой медицинской организация "Восточно-страховой альянс" Борис Тихонов из Владивостока, пенсионер, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский, а также депутат местного заксобрания от "Справедливой России" Владимир Дудин. КПРФ на выборах представит депутат законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин.

Отставку прежнего губернатора Александр Левинталя президент РФ Владимир Путин принял 12 декабря 2019 года, назначив Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн до этого являлся членом Совета Федерации, где представлял правительство ЕАО.