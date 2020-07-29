Крашенинников заявил, что Госсовет не сможет вносить законопроекты в Госдуму

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Государственный совет не будет иметь полномочий по внесению законопроектов в Госдуму, делать это можно будет через президента. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Нет, сам вносить законопроекты он не может. Формирование Госсовета - это компетенция президента, поэтому [вносить законопроекты можно] только через него", - сказал Крашенинников, занимающий пост сопредседателя рабочей группы по выработке инициатив для реализации новых положений Конституции РФ.

Ранее глава комитета в интервью ТАСС заявил, что Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти, при этом его деятельность не должна пересекаться с Советом Федерации или правительством.

Согласно вступившим в силу новым положениям конституции, президент формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства", при этом его статус будет определяться федеральным законом.

Законопроект о Госсовете внесут осенью

Законопроект о Государственном совете будет внесен в Госдуму после принятия поправок в закон о правительстве, которые поступят осенью.

"Текста пока нет. Думаю, что он будет формироваться после закона о правительстве. Очередность примерно понятна", - сказал Крашенинников, занимающий пост сопредседателя рабочей группы по выработке инициатив для реализации новых положений Конституции РФ. По его словам, внесение законопроекта о правительстве, как ожидается, произойдет "в осеннюю сессию" Госдумы.

Крашенинников уточнил, что в законе о Госсовете будет прописана организация его деятельности. "Но надо делать последовательно, а не так, чтобы одно другому противоречило. Надо, чтобы одно из другого вытекало и синхронно решало проблемы, а не создавало", - резюмировал он.

Согласно вступившим в силу новым положениям конституции, президент формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства", при этом его статус будет определяться федеральным законом.