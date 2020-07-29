ЦИК запустил горячую линию для вопросов по довыборам в Госдуму в сентябре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Центризбирком России запустил информационно-справочный центр для граждан по вопросам проведения дополнительных выборов депутатов Госдумы в сентябре. Об этом сообщается на сайте комиссии в среду.

"В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам в единый день голосования 13 сентября 2020 года ЦИК РФ в период с 29 июля по 15 сентября 2020 года организует работу информационно-справочного центра (горячей линии) ЦИК России", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что центр будет функционировать ежедневно с 9:00 до 18:00 мск, а в период с 9:00 11 сентября до 18:00 14 сентября 2020 года - в круглосуточном режиме. Звонки по России принимаются по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20, а от граждан РФ, находящихся за пределами страны - по телефону +7-499-754-00-20.

В информационно-справочном центре ЦИК граждане могут получить данные о проводимых избирательных кампаниях по выборам в единый день голосования 13 сентября 2020 года, информацию об особенностях реализации избирательных прав, узнать порядок и сроки подачи заявлений о голосовании по месту нахождения, на цифровых избирательных участках и для участия в дистанционном электронном голосовании, а также получить информацию об адресах соответствующих участковых и территориальных комиссий, цифровых избирательных участков и пунктов приема заявлений.

ЦИК в пятницу утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Республика Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.