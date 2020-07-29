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Россия вернула Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе

Нота была возвращена без рассмотрения
Военнослужащие во время военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Севастополе, 26 июля 2020 года Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Военнослужащие во время военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Севастополе, 26 июля 2020 года
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом заявили журналистам в среду в МИД РФ.

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"Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", - отметили в дипведомстве.

"А коллегам в Киеве рекомендовали бы избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь - неотъемлемая часть Российской Федерации. Такой выбор сделали жители Крыма в 2014 году", - добавили на Смоленской площади.

Российские военные моряки в воскресенье 26 июля отметили День ВМФ РФ парадами во всех крупнейших базах флота - от Петропавловска-Камчатского до Балтийска. Проведены также военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.

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