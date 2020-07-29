Россия возобновила выдачу виз гражданам Турции

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Российские загранучреждения в Турции возобновили с 29 июля выдачу виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в республике. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства РФ в Турции.

"С 29 июля 2020 г. российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции. Право на въезд в Российскую Федерацию может быть реализовано прибывающими в Россию прямыми авиарейсами из аэропортов Турции. Указанный порядок распространяется и на турецких граждан, обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов (безвизовый режим). Гражданам других государств, временно находящимся на территории Турции, визы не оформляются", - отмечается в опубликованном на странице в Facebook сообщении.

Посольство при этом обратило внимание "на необходимость предъявления результата теста на COVID-19 установленного Министерством здравоохранения Турции образца". "На российской границе со всех приезжающих иностранцев будут требовать документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Указанный тест следует пройти в одной из 136 аккредитованных государственных клиник Турецкой Республики. Далее необходимо распечатать результат теста на английском языке с сайта enabiz.gov.tr. Рекомендуется проходить тест только в аккредитованных Минздравом Турции больницах. В случае отсутствия информации на сайте enabiz.gov.tr о прохождении теста, желающие вылететь в Россию не будут допущены на рейс", - указывается в заявлении.

Российская дипмиссия также напомнила, что "Правительством Российской Федерации принято решение об освобождении заявителей, ранее получивших однократные (двукратные) обыкновенные визы, но не использовавших их ввиду временных ограничений на въезд в Российскую Федерацию, от уплаты консульских сборов при оформлении новой визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в РФ при том условии, что будут представлены документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок, т. е. полный комплект документов, включая визовую анкету, соответствующее приглашение из Главного управления по вопросам миграции МВД России или документы для туристической визы".