Памфилова призвала не устраивать истерику по поводу голосования в течение трех дней

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к партиям и кандидатам с просьбой не устраивать истерику по поводу возможности трехдневного голосования на выборах в сентябре.

"Я абсолютно не понимаю такой информационной истерики по этому поводу, что мол как так, какой ужас, разрешили голосовать три дня. Коллеги, развожу руками от удивления. У нас половина стран Европы постоянно проводят выборы, да и во многих странах не только на протяжении трех дней", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что ЦИК создает "максимально удобные условия для партий и кандидатов для того, чтобы они не сомневались в том результате, который будет достоверно отражаться именно избирателями".

"Даже несмотря, что мы сейчас действуем в рамках старого закона. Мы специально нашли выход, чтобы у вас была возможность привлечь максимальное количество наблюдателей и обеспечить на всех стадиях голосования полный контроль. И не надо прикрывать политическую немощь свою истерикой о возможных фальсификациях", - добавила Памфилова.

Она призвала партии агитировать сторонников лучше, если они хотят честных выборов. "Не надо прикрывать свою политическую немощь своим неумением привлечь сторонников. Что же вы тогда за партия или кандидат, кто за вас будет голосовать, если вы даже неспособны уговорить, убедить своих сторонников и хотя бы по два наблюдателя в день найти", - заключила глава ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Республика Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.