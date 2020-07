Слуцкий прокомментировал вбросы о распространении Россией дезинформации о пандемии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Публикации в The Associated Press и The New York Times о якобы распространении Россией дезинформации о пандемии коронавируса - это предвыборный фейк, демократы продолжают тиражировать миф о российском вмешательстве. Об этом в среду журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Статьи The Associated Press и The New York Times с обвинениями России в якобы распространении дезинформации о пандемии с целью дискредитации американских властей - очередной фейк и вброс перед предстоящими в ноябре выборами 46-го президента Соединенных Штатов", - сказал он.

Слуцкий пояснил, что Республиканская и Демократическая партии США, "в том числе через СМИ, разыгрывают "внешнюю карту". "Республиканцы назначили ответственным за провал национальной системы здравоохранения Китай, демократы по-прежнему упорно продолжают культивировать мифы о вмешательстве России во внутриполитические процессы США. И те, и другие выдают желаемое за действительное, чтобы оправдать собственные просчеты и поражения, а также снять с себя ответственность за развернувшийся кризис в стране", - констатировал депутат.

Глава комитета назвал эти публикации "полной чушью". Он подчеркнул, что Россия, наоборот, оказывала максимальную помощь во время борьбы с коронавирусом иностранным государствам, в числе которых были и США. "Мы не занимаемся "дезинформацией". В этом гораздо больше преуспели наши американские партнеры, абсолютно беспочвенно заявляя на весь мир о мифической "российской угрозе", - резюмировал парламентарий.

Ранее The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи, в которых обвинили Россию в дезинформации о пандемии. Они утверждают, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через интернет-сайты.