Песков назвал фобией предположения о якобы проводимой РФ дезинформации о коронавирусе

"Российские СМИ активно работают по освещению ситуации с коронавирусом. Действительно, что касается России, она [ситуация] не без проблем, но проходит через сложный период лучше, чем многие другие страны", - отметил в беседе с журналистами в среду представитель Кремля. Он также указал, что "все средства массовой информации констатируют немалые проблемы, которые испытывают Соединенные Штаты [Америки] в ходе прохождения этого периода".

"Поэтому в данном случае даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, и здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации", - уверен Песков.

Ранее The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи, в которых обвинили Россию в дезинформации о пандемии. Они утверждают, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через интернет-сайты.

"В данном случае на неназванных чиновников, [на которых ссылаются The Associated Press и The New York Times], мы не реагируем, тем более в исполнении The New York Times, поэтому не видим повода для какой-то реакции", - подчеркнул представитель Кремля.