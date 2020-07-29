Песков: функционал Госсовета пропишут в законе, который прорабатывается экспертами

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Функционал Госсовета будет прописан в законе, который сейчас прорабатывается на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В любом случае, это будет закон. В каком виде он будет, я пока не могу сказать, он прорабатывается на экспертном уровне. И здесь нужно дождаться осенней сессии парламента", - сказал Песков.

Ранее председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил ТАСС, что Государственный совет не будет иметь полномочий по внесению законопроектов в Госдуму, делать это можно будет через президента.

По словам Крашенинникова, занимающего пост сопредседателя рабочей группы по выработке инициатив для реализации новых положений Конституции РФ, Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти, при этом его деятельность не должна пересекаться с Советом Федерации или правительством.

Согласно вступившим в силу новым положениям конституции, президент формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". При этом его статус будет определяться федеральным законом.