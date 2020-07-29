Песков назвал недопустимым силовое давление на СМИ в Хабаровске

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает недопустимым оказывать давление на СМИ, и обещал разобраться с ситуацией, сложившейся с хабаровским телеканалом "Губерния".

"Мы поинтересуемся ситуацией, но это, конечно, недопустимо", - сказал он, комментируя сообщения ряда СМИ, написавших о том, что силовые структуры оказывали на телеканал давление с тем, чтобы запретить публиковать материалы о митингах, прошедших в регионе.

При этом представитель Кремля признался, что не знаком с ситуацией. "Мне об этом ничего неизвестно. Если вы нам дадите более подробную информацию, мы обязательно с этим разберемся. Или если вы попросите ваших коллег представить нам эту информацию", - заключил Песков.