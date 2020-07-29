В Кремле считают нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах

"Кадровая ротация проходит постоянно в регионах, - отметил он. - Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной: люди могут не справляться с объемом задач, потому что ситуация экстраординарная". "Это нормально, тем более - в условиях, когда регионы обладают дополнительными полномочиями по действиям на фоне пандемии", - добавил представитель Кремля.

С начала пандемии коронавируса в ряде регионов сменились руководители ведомств, связанных со сферой здравоохранения. Так, 25 июля стало известно, что министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке.