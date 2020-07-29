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Пандемия COVID-19

В Кремле считают нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах

С начала пандемии коронавируса в некоторых регионах сменились руководители ведомств, связанных со сферой здравоохранения, в частности, 25 июля министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Кремль считает нормальным явлением ротацию региональных руководителей сферы здравоохранения. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Кадровая ротация проходит постоянно в регионах, - отметил он. - Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной: люди могут не справляться с объемом задач, потому что ситуация экстраординарная". "Это нормально, тем более - в условиях, когда регионы обладают дополнительными полномочиями по действиям на фоне пандемии", - добавил представитель Кремля.

С начала пандемии коронавируса в ряде регионов сменились руководители ведомств, связанных со сферой здравоохранения. Так, 25 июля стало известно, что министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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