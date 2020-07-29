Песков надеется, что ситуация в Хабаровске успокоится по мере возвращения власти к работе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что ситуация в Хабаровском крае успокоится по мере возвращения региональных властей к нормальной работе.

"По мере того, как регион и руководство региона будет возвращаться к планомерной работе, разумеется, ситуация будет успокаиваться. Мы надеемся на это", - сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Песков при этом подчеркнул, что все регионы остаются в поле зрения администрации президента, "включая, особенно в эти дни, Хабаровск".

Ситуация в Хабаровске

В Хабаровском крае несогласованные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала проходят с 11 июля. При этом в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения: люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство, которые были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.