В ЦИК не поступала жалоба от "Яблока" на отказ в регистрации на выборах в Челябинске

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в комиссию пока не поступало официальной жалобы от партии "Яблоко" на отказ в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области.

Ранее на сайте "Яблока" сообщалось, что 24 июля на заседании областной избирательной комиссии было принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов от партии в депутаты заксобрания Челябинской области седьмого созыва. В партии отметили, что они предоставили 13 878 подписей избирателей в свою поддержку, однако избирком посчитал, что свыше 20% этих подписей являются недействительными и недостоверными.

"Теперь об отказе в регистрации федерального списка кандидатов на выборы депутатов заксобрания Челябинской области. Это отказ в регистрации партии "Яблоко". С момента отказа в регистрации прошло уже шесть дней, но до сих пор официальной жалобы, которую мы имеем право рассмотреть, в ЦИК пока нет. Несмотря на то, что в прессе эта тема обсуждалась очень широко", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что в ЦИК поступило только "несколько обращений, в которых выражено несогласие или протест с решением региональной комиссии". "Но выражать несогласие ли протест мало. Коллеги, если хотите результата, что теряли шесть дней? Нам обращение прислал председатель "Яблока" Николай Игоревич Рыбаков. Обращение прислал, но нет основания для рассмотрения жалобы на уровне ЦИК", - добавила глава ЦИК.

"Я обращаюсь к представителям "Яблока". К нам в ЦИК официально должно обратится челябинское региональное отделение партии "Яблоко" с жалобой на постановление избирательной комиссии Челябинской области об отказе в регистрации. Только после этого мы можем запросить оригиналы документов и вместе с вами готовы тщательно в вашем присутствии по каждой подписи пройтись, сделать это максимально дотошно", - заключила Памфилова.

ЦИК в пятницу утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Республика Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.