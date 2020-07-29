Врио главы Архангельской области подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский подал документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы региона, передает корреспондент ТАСС из облизбиркома.

"Мне показалось, что довольно комфортно [пройти муниципальный фильтр] в рамках процедуры установленной, не было каких-то эпизодов, которые бы выходили за рамки установленной процедуры", - сказал ТАСС Цыбульский.

Цыбульский выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия". В списке кандидатур в сенаторы он представил заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елену Вторыгину ("Единая Россия"), зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Александра Некрасова (КПРФ), члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктора Павленко. В настоящее время Павленко является сенатором от исполнительной власти региона, Виктор Новожилов - от законодательной.

Для официальной регистрации кандидатам требовалось собрать и представить в избирком от 189 до 198 подписей муниципальных депутатов, из них от 43 до 45 - депутатов городских округов и муниципальных районов в 3/4 муниципальных образований, включая Ненецкий автономный округ.

Всего в области выдвинуты восемь кандидатов в губернаторы: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости, Юрий Шевелев от Партии добрых дел и Олег Мандрыкин от партии "Яблоко".

Архангельское областное собрание назначило выборы губернатора региона на единый день голосования - 13 сентября 2020 года. Сейчас пост врио главы региона занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.