В Москве началась регистрация избирателей на участие в онлайн-выборах районных депутатов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления начался в Москве. Выборы состоятся 13 сентября 2020 года в районах Марьино и Бабушкинском, сообщается в среду на официальном сайте Мосгоризбиркома.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что около 70 тыс. жителей столицы смогут принять участие в выборах муниципальных депутатов, проголосовав онлайн на портале mos.ru. Дистанционное электронное голосование будет организовано для жителей Марьина и Бабушкинского района.

"В 15:00 начался прием заявлений на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления 13 сентября 2020 года. Подать заявление на дистанционное электронное голосование могут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в избирательных округах № 1 внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального округа Бабушкинский и № 1 внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального округа Марьино через "Личный кабинет" портала государственных и муниципальных услуг Москвы mos.ru", - говорится в публикации.

Также на сайте уточняется, что прием заявлений будет закончен в 20:00 7 сентября. Согласно решению Московской городской избирательной комиссии, онлайн-голосование пройдет досрочно. Проголосовать дистанционно можно будет с 8:00 мск 11 сентября до 20:00 мск 12 сентября.

"Данный вид голосования зарекомендовал себя с положительной стороны на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва в 2019 году и на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. Дистанционное электронное голосование отличает удобство данной формы волеизъявления для избирателя, защищенность системы в целом и обеспечение соблюдения тайны голосования и защиты голосов избирателей. Оно было принято и поддержано жителями города и признано экспертным сообществом", - отмечается на сайте комиссии.