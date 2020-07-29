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Представители Союзного государства будут наблюдателями на выборах в Белоруссии

Они войдут в миссию от СНГ, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Представители постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии войдут в наблюдательскую миссию от СНГ на предстоящих в августе выборах белорусского президента. Об этом в среду, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"У нас от Союзного государства нет отдельной миссии наблюдателей, никогда не формируется. Она формируется в рамках СНГ, и институты СНГ как раз создают такую группу наблюдателей от разных государств, которые входят в СНГ, - сказал Рапота. - Нас тоже приглашают участвовать в этой группе, и мы участвуем".

МИД Белоруссии ранее сообщал, что внешнеполитическое ведомство направило приглашения наблюдать за выборами в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС. При этом в БДИПЧ ответили, что не планируют участвовать в мониторинге. Поводом для отказа называли как эпидемическую ситуацию, так и поздно поступившие приглашения. На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году наблюдение осуществляли 928 международных наблюдателей, в том числе 344 от БДИПЧ ОБСЕ.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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