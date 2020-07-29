В Госдуме проверят депутатов на наличие иностранного гражданства

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции вместе с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверит ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства. Такое поручение дал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, сообщила думская пресс-служба.

Там уточнили, что Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

"В соответствии с новыми нормами конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова - серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры", - приводит пресс-служба слова Володина.

По его словам, "если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию". "Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно", - подчеркнул Володин.