В Прикамье завершился прием документов на регистрацию кандидатов на выборы главы региона

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пермского края завершила прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы региона, из восьми ранее заявившихся документы предоставили пять человек. На проверку документов комиссиям предоставляется до 10 дней, об этом ТАСС в среду сообщил член краевого Избиркома на постоянной основе Антон Маклаев.

"Всего документы на регистрацию представили пять из восьми ранее заявившихся кандидатов: Дмитрий Николаевич Махонин в порядке самовыдвижения, Евгений Михайлович Козлов, выдвинутый избирательным объединением "Патриоты России", Олег Сергеевич Постников, выдвинутый избирательным объединением "ЛДПР", Ксения Алексеевна Айтакова от избирательного объединения "Коммунистическая партия Российской Федерации", Александр Анатольевич Репин, выдвинутый избирательным объединением "Справедливая Россия", - сообщил он.

Для регистрации все кандидаты должны были представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных депутатов, избранных на прямых выборах - 102 подписи, при этом максимально каждый кандидат мог сдать не более 107, из них не менее 50 подписей должны принадлежать депутатам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) и собраны не менее чем в 35 из 46 муниципалитетах Пермского края. Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, для регистрации обязаны предоставить в комиссию подписи жителей Пермского края в поддержку выдвижения, необходимо было собрать порядка 20 тыс. подписей. Также впервые регион участвовал в эксперименте по сбору подписей через портал "Госуслуги", таким образом можно получить до 25% подписей или около 5 тыс. подписей.

"Из общего объема подписей граждан в поддержку выдвижения кандидата - проверке подлежат 20% или 3 999 подписей, отобранных для проверки посредством случайной выборки. Подписи, собранные через портал "Госуслуг" проверке не подлежат. Из трех кандидатов-самовыдвиженцев подписи граждан в свою поддержку сдал лишь кандидат в губернаторы Дмитрий Махонин. Он представил в комиссию 21 тыс. 862 подписи, из них 4 тыс. 997 подписей (предельное количество) были собраны через портал "Госуслуги", - сообщили в краевом Избиркоме.

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил экс-начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России Дмитрия Махонина врио главы Пермского края, на посту руководителя края он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Пост врио Махонин будет занимать до вступления в должность нового избранного руководителя Пермского края. Выборы губернатора в регионе пройдут в единый день голосования - 13 сентября.