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Пять кандидатов подали документы на регистрацию на выборы губернатора Пензенской области

Облизбирком в течение десяти дней должен принять решение о регистрации кандидатов или отказать им

ПЕНЗА, 29 июля. /ТАСС/. Приема документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Пензенской области завершен в среду. Документы подали все пять кандидатов, ранее выдвинутых для участия в выборах, сообщил ТАСС зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

"Все [пять кандидатов] представили. В течение десяти дней мы должны изучить документы и принять решение о регистрации или об отказе", - отметил собеседник агентства.

Документы для участия в выборах губернатора Пензенской области в облизбирком представили действующий глава региона Иван Белозерцев, выдвинутый "Единой Россией"; кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Александр Васильев; председатель регионального отделения "Справедливой России" Анна Очкина; замглавы Пензы, депутат пензенской гордумы от КПРФ Олег Шаляпин; депутат гордумы Пензы Петр Чугай, выдвинутый Партией пенсионеров.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. В этот же день состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей, 21 сентября того же года официально вступил в должность губернатора Пензенской области.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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