ЦИК Чувашии зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы республики

ТАСС, 29 июля. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Чувашии в среду зарегистрировала трех кандидатов на пост главы республики. Общее число зарегистрированных претендентов достигло четырех, сообщил ТАСС секретарь ЦИК Чувашии Сергей Тарасов.

Первым зарегистрированным кандидатом стал представитель партии "Патриоты России" Сергей Матвеев, решение по которому было принято на заседании ЦИК республики 28 июля.

"Зарегистрированных кандидатов стало четверо. Сегодня были зарегистрированы Степанов Николай Алексеевич (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Андреев Александр Михайлович (КПРФ), Степанов Константин Олегович (ЛДПР)", - сказал собеседник агентства.

Тарасов уточнил, что регистрация продлится до 2 августа. Он также добавил, что на рассмотрении остались документы действующего врио главы республики Олега Николаева, который выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Всего на участие в выборах главы Чувашии ранее были выдвинуты 12 человек, прием документов для регистрации кандидатов завершился 24 июля. Один из них - выдвинутый в порядке самовыдвижения Юрий Сидоров - не сдал необходимый пакет документов и написал заявление о снятии своей кандидатуры. ЦИК республики 28 июля отказал в регистрации шести кандидатам-самовыдвиженцам на должность главы Чувашии - Юрию Шакееву, Николаю Коклейкину, Андрею Ильдеменову, Роману Васильеву, Максиму Чепелю, Петру Петрянкину. Все они не предоставили необходимые документы для регистрации, а также не собрали подписи избирателей и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Государственный совет Чувашии назначил выборы главы республики на единый день голосования, 13 сентября 2020 года. Глава республики избирается сроком на пять лет.