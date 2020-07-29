Пять кандидатов подали документы для участия в выборах губернатора Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Леноблизбирком завершил прием документов от кандидатов для участия в выборах губернатора Ленинградской области, всего их подали пять человек, следует из сообщения на официальной странице Леноблизбиркома в социальной сети Facebook.

"29 июля кандидат на должность губернатора Ленинградской области Вадим Гришков, выдвинутый КПРФ, лично подал в Избирательную комиссию Ленинградской области документы для регистрации. Ранее документы для регистрации в Леноблизбирком были поданы кандидатами Андреем Лебедевым, выдвинутым ЛДПР, Александром Габитовым, выдвинутым партией "Гражданская платформа", Александром Перминовым, выдвинутым партией "Справедливая Россия", Александром Дрозденко, выдвинутым партией "Единая Россия", - говорится в сообщении. Таким образом, документы в избирком подали пять кандидатов. Прием документов завершился в среду в 18:00.

Им необходимо было собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку своего выдвижения. Таких подписей должно быть не менее 155 (максимум 162), 44 из них (максимум 46) - должны быть подписи депутатов советов депутатов муниципальных районов, городского округа, которые должны представлять не менее чем 14 муниципальных районов Ленинградской области (или не менее чем 13 муниципальных районов и Сосновоборский городской округ).

Леноблизбирком в течение 10 дней со дня приема необходимых документов от кандидатов обязан принять решение о его регистрации, либо мотивированное решение об отказе в ней. В последнем случае избирательная комиссия обязана в течение суток с момента его принятия выдать кандидату копию решения с изложением оснований отказа.

Всего на должность губернатора Ленинградской области выдвигались семь кандидатов, добавили в пресс-службе избиркома в среду. Помимо вышеназванных выдвигались Александр Калинин (партия "Социальной защиты") и Валерий Шинкаренко ("Родина"). Калинин не представил в Леноблизбирком в установленное время необходимые для регистрации документы. Шинкаренко 28 июля подал письменное заявление о снятии кандидатуры.

Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей.

В новость внесены изменения (19:52 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.