Россия запросит встречу СБ ООН по оккупированным США нефтяным объектам в Сирии

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Россия намерена запросить специальное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения экологического урона, который США наносят территории Сирии в районе незаконно оккупированных нефтяных месторождений. Об этом заявил в среду на заседании Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы запросим отдельную встречу, нас заставляет это сделать ваше нежелание запросить отдельный доклад по этой теме на этой встрече", - обратился Небензя к председателю СБ в июле, постпреду Германии Кристофу Хойсгену. "Речь идет об иностранном государстве, которое контролирует территории [Сирии], и им наносится экологический урон, - указал Небензя. - Достоверные западные СМИ пишут об этой ситуации и мы хотим получить доклад [ООН] о том, что происходит на незаконно занимаемых территориях на северо-востоке Сирии".

В свою очередь, Хойсген объяснил нежелание предоставить докладчика по ситуации на северо-востоке тем, что запрос от России поступил менее чем за 24 часа до начала ежемесячной встречи по гуманитарной ситуации в Сирии. Он также выразил мнение, что такой интерес к этой теме со стороны России "может быть связан с разливом нефти в Норильске".

Постпред США при ООН Келли Крафт не ответила на обвинения относительно оккупации нефтяных объектов, однако высказала критику в отношении России и Ирана. "Мы тратили миллиарды долларов на то, чтобы помочь сирийцам выбраться из той ужасающей ситуации, в которую загнал их режим [президента Сирии Башара] Асада. Это у России и Ирана руки в крови", - сказала она.