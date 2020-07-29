Архангельский облизбирком принял документы от восьми кандидатов на выборы губернатора

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Архангельская областная избирательная комиссия в среду приняла документы на регистрацию от восьми кандидатов в губернаторы региона, сообщил ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский.

"Приняты документы от восьми кандидатов в губернаторы", - сказал Контиевский.

Это врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости, Юрий Шевелев от Партии добрых дел и Олег Мандрыкин от партии "Яблоко".

Проверка документов будет проводиться в течение 10 дней. О регистрации кандидатов будет объявлено не позднее 7 августа.

Для официальной регистрации кандидатам требовалось собрать и предоставить в избирком подписи муниципальных депутатов: от 189 до 198 подписей, из них от 43 до 45 - депутатов городских округов и муниципальных районов в 3/4 муниципальных образований, включая Ненецкий автономный округ.

Архангельское областное собрание депутатов 10 июня утвердило дату выборов губернатора региона, они пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года. Сейчас пост врио главы региона занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ. В своем официальном Telegram-канале врио главы региона написал, что не планирует вести активную избирательную кампанию. "Сообщаю, что активной избирательной кампании вести не планирую, считаю, что оценку моей работы должны дать сами жители региона в середине сентября. А своей приоритетной задачей в этот период вижу обеспечение условий проведения свободного и безопасного голосования", - написал Цыбульский.