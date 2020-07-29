Комитет Думы запросил у ЦИК данные о возможном иностранном гражданстве депутатов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросил в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Об этом заявил в среду глава комитета Василий Пискарев.

"Нами направлен запрос в Центризбирком о предоставлении необходимой информации. Баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своем гражданстве, доходах, имуществе, судимости и т.д. В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности", - приводит слова депутата его пресс-служба.

Поручение проверить ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства комитету дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

Запрос депутата на проверку

Свой запрос Парфенов направил на имя руководителя Администрации президента Антона Вайно, копии также были разосланы Володину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, начальнику управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрею Чоботову, вице-премьеру - главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко и мэру Москвы Сергею Собянину. Кроме того, копии направлены главам комиссий по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и членов Совфеда - Отари Аршбе и Юрию Воробьеву.

В запросе, текст которого Парфенов предоставил ТАСС, депутат отмечает, что на пленарном заседании Госдумы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у Парфенова гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. По мнению Парфенова, в то же время "российская общественность, несомненно, поддержала бы саму идею осуществления тщательных, объективных и беспристрастных проверочных мероприятий в отношении широкого круга депутатов, сенаторов, высокопоставленных госслужащих и лиц, замещающих государственные должности, должности в государственных корпорациях", включая государственные страховые фонды.

Парфенов в своем запросе призывает "организовать проведение всесторонней и объективной проверки" наличия у депутатов Госдумы, сенаторов и должностных лиц иностранных гражданств, видов на жительство, а также принять меры в рамках законодательства, "вплоть до лишения их полномочий" и передачи материалов в правоохранительные органы. К запросу прилагается публикация издания "Аргументы недели" от 4 мая 2019 года о якобы утечке в интернет списка имен парламентариев и должностных лиц, имеющих иностранные паспорта или вид на жительство.