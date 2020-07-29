Документы на регистрацию на выборы губернатора Костромской области подали пять кандидатов

КОСТРОМА, 29 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Костромской области завершила прием документов на регистрацию кандидатов на выборы губернатора региона, которые состоятся 13 сентября. Документы предоставили пять человек, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"Пять кандидатов подали документы на регистрацию. Период предоставления документов закончился сегодня в 18:00", - сказала собеседница агентства.

Документы на регистрацию подали выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава региона Сергей Ситников, кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Свинцова Руслан Федоров, депутат Костромской областной думы, кандидат от "Справедливой России" Александр Плюснин, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгий Тащиев и кандидат от КПРФ, глава Костромского областного отделения партии Валерий Ижицкий.

Ранее документы в областной избирком о выдвижении подали десять человек.

Костромская областная дума 10 июня назначила дату выборов губернатора и регионального Заксобрания, выборы состоятся 13 сентября.