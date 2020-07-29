В Госдуме считают, что иностранное гражданство у депутатов нарушает закон

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. В случае, если данные о наличии иностранного гражданства у депутатов не подтвердятся, то на депутата фракции КПРФ Дениса Парфенова, автора соответствующего запроса, могут подать в суд. Об этом сообщил ТАСС в среду глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики Отари Аршба.

"Когда господин Парфенов выступил, (лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей) Неверов ему направил официально запрос: представить доказательства того, что он с высокой думской трибуны заявляет (о наличии у некоторых депутатов иностранного гражданства - прим. ТАСС). Это серьезное обвинение, это нарушение требований закона о статусе депутата и поправок, которые были внесены в Конституцию. Поэтому председатель дал поручение это проверить. А если данные не подтвердятся, соответственно, господин Неверов оставляет за собой право подать в суд на господина Парфенова", - отметил Аршба.

По его словам, раз Парфенов выдвигает такие серьезные обвинения, то депутатов обязательно стоит проверить. Проверка в том числе коснется и самого Аршбы. "Я сам на себя подписал письмо главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, а Пискарев дальше отправит. Я сам не организую проверку, я согласен, чтобы меня проверили в том числе", - уточнил Аршба.