Эксперт считает, что США взяли курс на отказ от моратория на проведение ядерных испытаний

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Шансов найти взаимопонимание с США по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не предвидится, скорее, наоборот, Вашингтон взял курс на разрушение и этого соглашения. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС выразил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя 35-летие со дня объявления об одностороннем отказе СССР испытывать ядерное оружие.

"Мы не просто не движемся вперед, но мы начинаем откатываться назад. Конечно, если лет пять назад были надежды, что все-таки мы добьемся ратификации ДВЗЯИ со стороны США, то теперь, я думаю, что таких надежд уже не осталось ни у кого", - отметил Кортунов.

Эксперт напомнил, что именно из-за позиции Белого дома договор так и не вступил в силу. "Россия постоянно этот вопрос поднимала, мы обращались ко всем американским администрациям с тем, чтобы США все-таки ратифицировали ДВЗЯИ, и тогда можно было бы оказывать давление и на другие страны, которые еще этого не сделали либо решили не присоединяться к соглашению", - обратил внимание гендиректор совета.

Теперь же, по мнению Кортунова, становится вполне реальной угроза возобновления ядерных испытаний в США, что автоматически поставит крест на дальнейшей судьбе документа.

Движение к точке невозврата

Эксперт указал на то, что в течение долгого времени Вашингтон поддерживал двусмысленную ситуацию в области контроля над ядерными вооружениями: американцы избегали юридического закрепления запрета на проведение испытаний, но одновременно сигнализировали о своей готовности исполнять положения ДВЗЯИ и без его ратификации.

"Но в последние годы - это началось даже еще при [бывшем президенте США Бараке] Обаме, а при [президенте США Дональде] Трампе, конечно, эта тенденция стала более артикулированной - США не только в очередной раз подтвердили, что они не собираются ратифицировать этот договор, но в своих программных документах, например, в последнем варианте их военной стратегии, они приняли решение о повышении уровня боеготовности своих полигонов для испытания ядерного оружия", - указал аналитик.

Таким образом, в случае, если США вдруг потребуется проводить тестовые взрывы, соответствующая подготовка их полигонов займет не годы, как это могло быть раньше, а всего лишь несколько месяцев. "То есть это явно указывает на то, что в Пентагоне в практической плоскости уже рассматривается вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний. И, в общем, на эту мысль также наводит и информация о том, что США сейчас начинают реализовывать очень амбициозную масштабную программу модернизации своего ядерного оружия", - добавил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что сейчас для тестирования образцов используется компьютерное моделирование, однако создание нового поколения ядерного оружия может потребовать проведения испытательных взрывов. "Тут, конечно, будет сильное давление со стороны разработчиков и со стороны военных, чтобы все-таки испытали это оружие не в цифровом формате, а в реальности. Поэтому, к сожалению, сейчас, действительно, в США о ядерных испытаниях говорится как о вполне возможной перспективе. Это уже вроде как никого и не смущает ни в администрации, ни в Конгрессе США. И это очень опасная тенденция", - подчеркнул Кортунов.

Россия сохраняет необходимое хладнокровие

Несмотря на все деструктивные действия администрации Трампа, которые неуклонно ведут к разрушению глобальных режимов контроля над вооружениями, Россия продолжает последовательно бороться за сохранение стабильности в мире и не поддаваться на резкие провокационные маневры Белого дома. Если США все же решатся возобновить ядерные испытания, то и в этом случае Россия, по мнению Кортунова, будет тщательно выбирать свой ответ.

"Мы проявили, с моей точки зрения, разумную сдержанность после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия не стала сразу же их как-то наращивать и размещать новые силы. И в общем-то это оправдалось, поскольку после этого американский конгресс, который трудно заподозрить в симпатиях к Москве, в бюджете на 2020 год зафиксировал, что запрещает администрации финансировать разработки, закупки или размещение новых ракет средней и меньшей дальности в Европе", - сказал аналитик.

Он добавил, что позиция американских конгрессменов "в какой-то степени учитывала российское решение не форсировать разрушение договора де-факто", хотя де-юре он прекратил свое существование по инициативе США.

Кортунов также обратил внимание на то, что РФ пока не вышла из Договора по открытому небу (ДОН), воздерживаясь от поспешных решений после того, как американцы объявили о своем решении покинуть соглашение. "Я предполагаю, что если США действительно проведут ядерные испытания, то у нас будет много голосов, требующих, предлагающих, чтобы Россия тогда тоже вышла из ДВЗЯИ и тоже бы возобновила ядерные испытания, - отметил эксперт. - Здесь, конечно, вопрос решения политического руководства. Оно может ответить симметрично, либо будет принято решение отвечать асимметрично: из договора не выходить и надеяться, что на каком-то следующем витке США свою позицию изменят".

Российская позиция, как указал эксперт, будет зависеть от множества факторов: например, от того, действительно ли американцы проведут ядерные взрывы или просто выйдут из договора. Кроме того, важна будет и реакция других стран, в первую очередь, союзников США, "которые наверняка тоже будут недовольны их действиями". Однако, безотносительно дальнейших перспектив ДВЗЯИ и реализации этих, пока гипотетических сценариев, Кортунов подчеркнул, что сложившаяся ситуация в настоящее время вызывает очень серьезные опасения.