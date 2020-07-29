Лидер СР в ростовской гордуме подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Ростовской-на-Дону городской думе Алексей Лященко представил в Избирательную комиссию Ростовской области документы, необходимые для регистрации кандидатом в губернаторы региона. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Избиркома.

"В избирательную комиссию области необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона представил Алексей Лященко, чья кандидатура была предложена региональным отделением политической партии "Справедливая Россия" в Ростовской области", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что листы поддержки Лященко содержат необходимое количество подписей депутатов представительных органов городов и районов области. Решение о регистрации будет принято в течение 10 дней.

На должность губернатора области претендуют представители КПРФ, партий "Справедливая Россия", "Патриоты России", ЛДПР, "Социальная защита" и "Единая Россия".

Коммунистов на выборах губернатора Ростовской области будет представлять руководитель партийной фракции в Заксобрании области Евгений Бессонов. "Патриоты России" выдвинули в качестве кандидата гендиректора "Инновационной сервисной компании" Владимира Башкатова. ЛДПР выдвинула координатора ростовского регионального отделения партии Петра Пятибратова. От "Социальной защиты" в выборах примет участие депутат Законодательного собрания Ростовской области Вахтанг Козаев. "Единую Россию" будет представлять действующий губернатор области Василий Голубев.

Региональное Заксобрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в Заксобрание региона по двум округам.