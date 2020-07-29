Дегтярев заявил, что принял предложение возглавить Хабаровский край за секунду

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял предложение президента России Владимира Путина возглавить регион за секунду. Об этом он заявил в среду в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову.

"За секунду решился, когда президент предложил. Решился и все", - сказал Дегтярев.

Он также напомнил, что до общения с хабаровчанами подписал стопку бумаг высотой в метр. Ранее он сообщал об этом на своей странице в Instagram, рассказывая жителям о том, чем занялся по прибытии в регион.

"Когда зашел в этот кабинет, я фотографировал, показывал стол. Здесь метр бумаг был. Один метр высотой - постановлений, писем, согласований. И никто не ставит подписи. Вот я пришел, этим занимался", - рассказал он в интервью Шнурову.

О семье

Дегтярев также сообщил, что готов перевезти в регион из Москвы семью - жену и четверых сыновей.

"Я не против того, чтобы они приехали. Жена мне сказала, что как жена декабриста готова хоть завтра прилететь с детьми", - заявил Дегтярев.

По его словам, сейчас супруга и четверо сыновей находятся в Москве. При этом врио губернатора отметил, что для себя воспринимает назначение в Хабаровский край как "огромный вызов и большое доверие президента".

"Вы представляете, какой уровень принятия решений у него? Сколько он разных кандидатур, видимо, перебирал, наверное, выбирал. Я не знаю, как у него это происходит. Но когда он остановил выбор на мне, я об этом узнал, то, конечно, сразу согласился", - пояснил он.

Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Хабаровского края 20 июля, на следующий день он прибыл в регион. 26 июля, сразу после возвращения из рабочей поездки по районам края, Дегтярев вышел к участникам несогласованных акций в поддержку Фургала, которые ежедневно проходят в Хабаровске с 11 июля.