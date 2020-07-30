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Постпред России считает, что Германия может выиграть от вывода части войск США

Решение администрации США о передислокации части войск может повлиять только на экономическую ситуацию в районах, расположенных вокруг американских военных баз, отметил Михаил Ульянов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 30 июля. Вывод части американского контингента из Германии скажется на безопасности ФРГ, а политически Берлин, вероятно, даже выиграет. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"Некоторые наблюдатели интерпретируют вывод 12 тыс. военнослужащих США из Германии как "наказание" для Берлина. Почему? Германии ничего не угрожает. Таким образом, [вывод американских войск] не повлияет на [ситуацию в сфере] безопасности. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого", - написал российский дипломат в четверг на своей странице в Twitter.

Ульянов добавил, что решение администрации США о передислокации части войск может повлиять только на экономическую ситуацию в районах, расположенных вокруг американских военных баз.

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Остаются в ФРГ при этом максимум 25 тыс. солдат. Как заявил президент США Дональд Трамп, причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин якобы тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

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