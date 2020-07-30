В МИД Белоруссии согласована встреча с послом России по делу о задержанных россиянах

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что согласована его встреча в МИД Белоруссии в первой половине дня четверга по делу задержанных россиян.

В среду госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что МИД Белоруссии пригласит посла России из-за ситуации с задержанием в республике граждан России.

"Согласована встреча [посла РФ] в МИД Белоруссии в первой половине дня", - сказал глава российской дипмиссии.

Белорусское государственное агентство БелТА 29 июля сообщило со ссылкой на правоохранительные органы республики, что ночью на территории Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из них под Минском, являющихся представителями иностранной частной военной компании. Эту информацию подтвердил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик. По версии властей, задержанные являются сотрудниками частной военной компании "Вагнера" и были намерены дестабилизировать ситуацию в республике в период проходящей избирательной кампании по выборам президента страны.

Посольство РФ в Минске получило уведомление от МИД Белоруссии в связи с задержанием российских граждан.