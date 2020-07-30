Заседание межпарламентской комиссии России и Ирана может пройти онлайн

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить возможность проведения заседания межпарламентской комиссии России и Ирана в режиме видеоконференции, сообщила в четверг пресс-служба нижней палаты парламента.

"Ситуация с пандемией не позволила провести запланированное ранее заседание межпарламентской комиссии с коллегами из Ирана. Учитывая особый характер межпарламентских связей между Государственной думой и парламентом Ирана, было бы правильно проработать возможность проведения этой встречи в режиме ВКС [видео-конференц-связи]", - сказал Володин.

Поручение проработать этот вопрос дано думскому комитету по международным делам.