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Крашенинников: не все законы в развитие поправок к конституции примут до конца года

Парламентарий отметил, что у законодателей нет конкретных сроков по принятию соответствующих документов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Часть законов в развитие поправок к Конституции РФ будет принята в 2021 году, сообщил журналистам в четверг сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации изменений в основной закон Павел Крашенинников.

"В осеннюю сессию эта сотня законов вряд ли будет вся принята, потому что нас для нас важно качество. Поэтому, конечно, мы будем переходить в следующий год", - сказал парламентарий.

По его словам, у законодателей нет конкретных сроков по принятию соответствующих документов. Необходимо, чтобы все они были "качественные, выверенные и не противоречили друг другу", заключил Крашенинников.

Ранее он неоднократно отмечал, что реализация новых положений конституции потребует корректировки около 100 законодательных актов.

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