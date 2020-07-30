Российская делегация обсудила с Асадом оказание гуманитарной помощи сирийцам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом взаимодействие по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам и восстановление базовой инфраструктуры страны. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам прошедших накануне переговоров.

Как информировали в министерстве, дипломаты вошли в состав российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России, которая была принята Асадом.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по перспективам укрепления двустороннего взаимодействия в интересах оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и восстановления базовой инфраструктуры страны", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что в ходе беседы была подробно рассмотрена текущая ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи комплексного политического урегулирования на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности республики.

"Обсуждались также вопросы подготовки к предстоящему заседанию редакционной комиссии конституционного комитета в Женеве", - добавили в МИД.