Косачев: поправки к конституции по международной тематике не вызвали споров за рубежом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ, которые касаются закрепления территориальной целостности и политики по укреплению международного мира, не вызвали споров или вопросов за рубежом. Об этом в четверг заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании рабочей группы по мониторингу реализации изменений в основной закон.

"Поправка в 67-ю статью [о защите территориальной целостности] не вызывает никаких сомнений в международном сообществе и в политическом, и в юридическом [плане]. Эта норма, новая для нашей конституции, на самом деле является абсолютно общепринятой нормой международных межгосударственных отношений", - сказал сенатор.

По его словам, "единственная страна, из которой слышны определенные вопросы - это по понятным причинам Япония", политики и журналисты оттуда поднимают тему о "российско-японских переговорах по территориальному вопросу". "Каждый раз на этот вопрос отвечаю следующее: что никаких переговоров с Японией по территориальному вопросу нет. По поручению лидеров двух стран идут переговоры и консультации по заключению мирного договора между Россией и Японией, это совершенно другая тема", - отметил Косачев, пояснив, что речь идет в первую очередь о признании Японией итогов Второй мировой войны.

Кроме того, продолжил сенатор, "никакой реакции и никаких комментариев" не вызвало примечание к статье 79 о том, что РФ принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности и обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела. "На мой взгляд зря. И я объясняю это только одним - тем, что, несмотря на известные нападки на российскую внешнюю политику с запада, на самом деле все понимают, что вот эта формулировка, эта норма, что Россия укрепляет международный мир и безопасность, не вмешивается в дела других государств, миром признается, мир не видит в этой позиции ничего нового", - считает парламентарий. Он заметил, что в Конституции США подобная статья появиться не может, так как реальная политика Вашингтона "направлена на вмешательство в дела других государств и точно не направлена на укрепление мира".

Также, по словам Косачева, в парламентских ассамблеях различных организаций продолжаются дискуссии по новой норме о том, что Конституция РФ имеет приоритет над международными соглашениями. Глава комитета СФ выразил надежду на то, что формулировки Венецианской комиссии в этом отношении будут корректными.

Со своей стороны член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что "западные контрагенты и Украина продолжают поднимать тему Крыма". По его словам, поправка к конституции "окончательно и железобетонно закрепляет Крым за Россией, и никаких изменений здесь не может быть, это конституционный уровень". "Эти темы надо снимать с повестки дня", - резюмировал Пушков.