В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет прояснен

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона пока не обладает всей полнотой информации в связи с инцидентом с задержанием россиян в Белоруссии и рассчитывает на то, что эта ситуация будет прояснена.

"Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона пока имеет неполную информацию о произошедшем. "Мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Белоруссии, 200 - находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего неизвестно. Мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем", - сказал Песков.

На просьбу прокомментировать слова писателя Захара Прилепина, который, как сообщали СМИ, сказал, что среди задержанных в Белоруссии есть те, кто был с ним в Донбассе, Песков сказал: "Будем это учитывать". Пресс-секретарь президента РФ отрицательно ответил на вопрос, повлияет ли это на оценку Кремлем того, за что были задержаны россияне.

По его словам, в Кремле рассчитывают на соблюдение всех прав задержанных в Белоруссии россиян. "Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", - сказал представитель Кремля.

Москва не признает украинское гражданство у части группы россиян, задержанных в Белоруссии, заявил Песков. "Мы не признаем их украинского гражданства", - сказал представитель Кремля, подчеркнув: "Они граждане России". Отвечая на вопрос, какую позицию займет Москва, если этих задержанных передадут Украине, Песков заметил, что сначала надо понять, в чем они обвиняются.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Москве не слышали обвинений о том, что участники группы участвовали в боях на юго-востоке Украины, поскольку ранее таких официальных заявлений не было.