Поправки к закону о кабмине могут поступить в Думу в начале осенней сессии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Законопроект, касающийся работы и формирования правительства в соответствии с новыми положениями конституции, как ожидается, поступит в Госдуму в начале осенней сессии. Об этом журналистам в четверг сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Пока есть наработки, но конкретного законопроекта, который был бы внесен, нет. Мы ожидаем его в начале осенней сессии", - сказал депутат после заседания рабочей группы по мониторингу реализации изменений в основном законе страны. Парламентарий занимает в группе пост сопредседателя.

Крашенинников отметил, что речь идет об объемном документе, который, в частности, будет содержать нормы, касающиеся нового порядка формирования кабмина с участием парламента, функционирования органов публичной власти.

По словам главы комитета, еще ожидается внесение законопроектов о культуре, науке и федеральных территориях, а также проекта нового закона о Госсовете, который нужно принимать после поправок о правительстве.